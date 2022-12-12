Усенко Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усенко Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1976

Сын: Усенко Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Усенко Геннадий Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усенко Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Усенко Геннадий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усенко Геннадий Андреевич

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