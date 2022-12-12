Усенко Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1976
Сын: Усенко Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Усенко Геннадий Андреевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усенко Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Усенко Геннадий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно