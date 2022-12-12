Уварова Павла Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиОколо 1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Петров Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1925
Сын: Петров Александр Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.02.1930
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 1966
Реваж, Котласский муниципальный район, Архангельская область