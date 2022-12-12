Уварова Павла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова Павла Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Около 1966

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Петров Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Ерофеево, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Петров Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Ерофеево, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.02.1930

Сын: Петров Борис Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Ерофеево, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Около 1966
Реваж, Котласский муниципальный район, Архангельская область
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