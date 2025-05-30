Вельмякин Олег Игоревич
Место рождения
Дата рожденияС 18.04.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 18.04.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Ирина Борисовна
Развод
Неизвестно
Жена: Назарова Ирина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вельмякин Евгений Олегович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1988
Сын: Вельмякин Евгений Олеговивч
Мать ребёнка: Назарова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
17.04.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вельмякина (Потурай) Татьяна Станиславовна