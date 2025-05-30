Вельмякин Олег Игоревич С 18.04.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вельмякин Олег Игоревич

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

С 18.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 18.04.1967

Отец: Вельмякин Игорь Георгиевич

Мать: Степанова Любовь Феофановна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Ирина Борисовна

Развод
Неизвестно

Жена: Назарова Ирина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вельмякина (Потурай) Татьяна Станиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вельмякин Евгений Олегович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1988

Сын: Вельмякин Евгений Олеговивч

Мать ребёнка: Назарова Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
17.04.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вельмякина (Потурай) Татьяна Станиславовна

Томск, город Томск, Томская область

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