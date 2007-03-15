Федин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федин Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1973

Дата смерти

15.03.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1973

Отец: Федин Николай Маркович

Мать: Федина Зинаина Николаевна

Рождение ребёнка
20.11.1996

Сын: Федин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Федина Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
21.05.2002

Дочь: Федина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Федина Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круглова Елизавета

Мать ребёнка: Федина Юлия Васильевна

Смерть
15.03.2007
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