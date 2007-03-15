Федин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1973
Дата смерти15.03.2007
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1973
Отец: Федин Николай Маркович
Рождение ребёнка
20.11.1996
Мать ребёнка: Федина Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
21.05.2002
Дочь: Федина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Федина Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круглова Елизавета
Мать ребёнка: Федина Юлия Васильевна
Смерть
15.03.2007