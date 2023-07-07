Морев Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселова Галина Валентиновна
Мать ребёнка: Морева Антонина Ерофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Валентиновна
Мать ребёнка: Морева Антонина Ерофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морев Валерий Валентинович
Мать ребёнка: Морева Антонина Ерофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морев Николай Валентинович
Мать ребёнка: Морева Антонина Ерофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно