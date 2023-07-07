Морев Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морев Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова Галина Валентиновна

Мать ребёнка: Морева Антонина Ерофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Валентиновна

Мать ребёнка: Морева Антонина Ерофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морев Валерий Валентинович

Мать ребёнка: Морева Антонина Ерофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морев Николай Валентинович

Мать ребёнка: Морева Антонина Ерофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морева Антонина Ерофеевна

Смерть
Неизвестно
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