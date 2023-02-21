Черников Прокопий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черников Прокопий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.04.1933

Дочь: Белузина Валентина Прокопьевна

Мать ребёнка: Белоусова Ульяна Ивановна

Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.01.1935

Сын: Черников Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Белоусова Ульяна Ивановна

Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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