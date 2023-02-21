Черников Прокопий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1933
Дочь: Белузина Валентина Прокопьевна
Мать ребёнка: Белоусова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1935
Сын: Черников Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Белоусова Ульяна Ивановна
Смерть
Неизвестно