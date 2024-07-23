Кривошеин (Кривошеев) Нестер Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Кривошеин (кривошеев) Леонтий Семенович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кривошеин (кривошеев) Алексей Нестерович
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кривошеин (кривошеев) Иуда Нестерович
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кривошеин (кривошеев) Пётр Нестерович
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кривошеин (кривошеев) Василий Нестерович
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно