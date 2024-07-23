Кривошеин (Кривошеев) Нестер Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин (Кривошеев) Нестер Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Кривошеин (кривошеев) Леонтий Семенович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Кривошеин (кривошеев) Алексей Нестерович

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кривошеин (кривошеев) Иуда Нестерович

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кривошеин (кривошеев) Пётр Нестерович

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кривошеин (кривошеев) Василий Нестерович

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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