Смелявский Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелявский Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смелявская Светлана Семеновна

Рождение ребёнка
12.10.1989

Сын: Смелявский Александр Владимирович

Мать ребёнка: Смелявская Светлана Семеновна

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