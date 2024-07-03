Смелявский Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смелявская Светлана Семеновна
Рождение ребёнка
12.10.1989
Сын: Смелявский Александр Владимирович
Мать ребёнка: Смелявская Светлана Семеновна