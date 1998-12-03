Марков Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1946
Дата смерти03.12.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1970
Дочь: Пименова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.1987
Сын: Марков Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.12.1998