Марков Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1946

Дата смерти

03.12.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1970

Дочь: Пименова Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.08.1987

Сын: Марков Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.12.1998
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