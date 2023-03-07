Мусихина Зиновия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: Марья Романова
Отец ребёнка: Мусихин Роман Игнатьев
дер. Чернеевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Чернеевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717