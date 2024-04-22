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Близняк Юрий Степанович

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Место рождения

Черневичи, Воложинский район, Минская область

Дата рождения

03.07.1926

Дата смерти

12.07.1983

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1949 г.р.
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1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1926

Отец: Близняк Степан

Мать: Близняк Марфа

Черневичи, Воложинский район, Минская область
Бракосочетание
1947

Жена: Близняк Лидия

Рождение ребёнка
01.07.1949

Дочь: Янкович Евгения

Мать ребёнка: Близняк Лидия

Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Рождение ребёнка
08.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Близняк Лидия

Рождение ребёнка
06.12.1957

Дочь: Кажукар Ирина

Мать ребёнка: Близняк Лидия

Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Рождение ребёнка
12.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Близняк Лидия

Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Смерть
12.07.1983
Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Вишнево, Воложинский район, Минская область
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