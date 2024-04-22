Близняк Юрий Степанович
Место рождения
Дата рождения03.07.1926
Дата смерти12.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1926
Отец: Близняк Степан
Мать: Близняк Марфа
Бракосочетание
1947
Жена: Близняк Лидия
Рождение ребёнка
01.07.1949
Дочь: Янкович Евгения
Мать ребёнка: Близняк Лидия
Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Рождение ребёнка
08.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Близняк Лидия
Рождение ребёнка
06.12.1957
Дочь: Кажукар Ирина
Мать ребёнка: Близняк Лидия
Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Рождение ребёнка
12.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Близняк Лидия
Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Смерть
12.07.1983
Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Вишнево, Воложинский район, Минская область