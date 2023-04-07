Улита Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Федор Данилович
Отец ребёнка: Данило Федорович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Прохор Данилович
Отец ребёнка: Данило Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данило Федорович
Смерть
Неизвестно