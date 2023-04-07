Улита Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Федор Данилович

Отец ребёнка: Данило Федорович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Прохор Данилович

Отец ребёнка: Данило Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данило Федорович

Смерть
Неизвестно
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