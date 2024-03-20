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גץ (Göetz)) George גאורג גרשון

Место рождения

Berlin

Дата рождения

29.07.1906

Дата смерти

21.12.1971

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1906

Отец: Göetz Albert

Мать: Göetz Adele

Berlin
Место жительства
По 1933
Berlin, Stadt Berlin
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Goetz Dora

Эмиграция
Неизвестно
Palestine
Смерть
21.12.1971
רשפון ישראל
Похороны
Неизвестно
Rishpon Cemetery, Rishpon, Israel
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