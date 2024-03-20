גץ (Göetz)) George גאורג גרשון
Место рожденияBerlin
Дата рождения29.07.1906
Дата смерти21.12.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1906
Отец: Göetz Albert
Мать: Göetz Adele
Berlin
Место жительства
По 1933
Berlin, Stadt Berlin
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Goetz Dora
Эмиграция
Неизвестно
Palestine
Смерть
21.12.1971
רשפון ישראל
Похороны
Неизвестно
Rishpon Cemetery, Rishpon, Israel