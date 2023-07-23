Мотигуллина Асия Абдрахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотигуллин Фанис Котдусович
Отец ребёнка: Мотигуллин Котдус Каримович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотигуллин Фаниль Котдусович
Отец ребёнка: Мотигуллин Котдус Каримович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотигуллин Ильшат Котдусович
Отец ребёнка: Мотигуллин Котдус Каримович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гимадиева Гульназ Котдусовна
Отец ребёнка: Мотигуллин Котдус Каримович