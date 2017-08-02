Попов Валентин Андреевич
Место рожденияд. Вострое, Нюксенский район, Вологодская область., Российская Федерация
Дата рождения19.05.1931
Дата смерти02.08.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1931
учился в Тотьме, потом Армия Гродно (Белогуссия). Закончил Архангельский Лесотехнический Институт. Работал Технический инспектор ЦК Профсоюза
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова (Шемякина) Любовь Васильевна
Смерть
02.08.2017