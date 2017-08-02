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Попов Валентин Андреевич

Место рождения

д. Вострое, Нюксенский район, Вологодская область., Российская Федерация

Дата рождения

19.05.1931

Дата смерти

02.08.2017

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 или 1904 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1931

Отец: Попов Андрей Федорович

Мать: Попова (Захарова) Лидия Ивановна

учился в Тотьме, потом Армия Гродно (Белогуссия). Закончил Архангельский Лесотехнический Институт. Работал Технический инспектор ЦК Профсоюза
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Шемякина) Любовь Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Шемякина) Любовь Васильевна

Смерть
02.08.2017

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