Поспелов Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения22.02.1974
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1974
Бракосочетание
Около ?.09.1997
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.1999
Сын: Поспелов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.2001
Сын: Поспелов Виталий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности