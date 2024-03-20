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Поспелов Александр Владимирович

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

22.02.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЖП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1974

Отец: Поспелов Владимир Ефимович

Мать: Поспелова Тамара Анатольевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Около ?.09.1997

Жена: скрыто настройками приватности

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.05.1999

Сын: Поспелов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.2001

Сын: Поспелов Виталий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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