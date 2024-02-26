Костичева Отец Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костичев Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Костичева) Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1907
Дочь: Краскина (Костичева) Анастасия
Мать ребёнка: не указана