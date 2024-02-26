Костичева Отец Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костичева Отец Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костичев Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Костичева) Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1907

Дочь: Краскина (Костичева) Анастасия

Мать ребёнка: не указана

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