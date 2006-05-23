Садриева (Багаутдинова) Минибиян Садертдиновна
Место рожденияд.Дрожжаное, Татарская АССР
Дата рождения01.04.1923
Дата смерти23.05.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1923
Рождение ребёнка
01.11.1946
Отец ребёнка: Садриев Хайдар Азнабаевич
Рождение ребёнка
05.06.1948
Сын: Садриев Ильгиз Хайдарович
Отец ребёнка: Садриев Хайдар Азнабаевич
Рождение ребёнка
03.07.1950
Рождение ребёнка
17.04.1952
Рождение ребёнка
15.09.1955
Дочь: (Садриева) Римма Хайдаровна
Отец ребёнка: Садриев Хайдар Азнабаевич
Рождение ребёнка
04.01.1958
Смерть
23.05.2006
Похороны
Неизвестно