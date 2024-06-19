Павлов Тимофей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1953
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова (Большакова) Лукерья Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.11.1933
Дочь: Зарипова (Павлова) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Павлова (Большакова) Лукерья Фёдоровна
Смерть
1953