Павлов Тимофей Павлович 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлов Тимофей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Павлов Павел Павлович

Мать: Павлова (Антонова) Дарья Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова (Большакова) Лукерья Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.11.1933

Дочь: Зарипова (Павлова) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Павлова (Большакова) Лукерья Фёдоровна

Смерть
1953

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