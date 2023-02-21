Соломенников Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломенников Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломенников Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломенников Юрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломенникова Нина

Смерть
Неизвестно
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