Соломенников Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломенников Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломенников Юрий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломенникова Нина
Смерть
Неизвестно