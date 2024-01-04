Кондратьева Ефимия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Ефимия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Федор Кондратьевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Кондратьева Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Кондратьев Федор Кондратьевич

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Федоров Федор Федорович

Отец ребёнка: Кондратьев Федор Кондратьевич

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кондратьев Николай Федорович

Отец ребёнка: Кондратьев Федор Кондратьевич

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Кондратьева Мавра Федоровна

Отец ребёнка: Кондратьев Федор Кондратьевич

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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