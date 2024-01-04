Кондратьева Ефимия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Кондратьева Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Кондратьев Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Кондратьев Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кондратьев Николай Федорович
Отец ребёнка: Кондратьев Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Кондратьева Мавра Федоровна
Отец ребёнка: Кондратьев Федор Кондратьевич
Смерть
Неизвестно