Кондратичев Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратичев Василий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратичев Ефим

Мать: ?

Рождение ребёнка
18.03.1911

Сын: Кондратичев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратичев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратичев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратичев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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