Кондратичев Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратичев Ефим
Мать: ?
Рождение ребёнка
18.03.1911
Сын: Кондратичев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Иван Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно