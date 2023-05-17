-Какая То Интересная Фамилия- Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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-Какая То Интересная Фамилия- Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1955

Сын: Соловей Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Соловей Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1957

Сын: Соловей Борис Николаевич

Отец ребёнка: Соловей Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Соловей Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Соловей Николай Алексеевич

Смерть
2002
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