Логинова (Погорелиных) Татьяна Евсеева
Место рожденияпоч. Кабановский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Кабановский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Логинов Логин Петров
Отец ребёнка: Логинов Петр Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Логинов Петр Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Логинов Петр Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Федосья Петрова
Отец ребёнка: Логинов Петр Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Логинов Петр Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логинов Петр Елисеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762