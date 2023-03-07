Логинова (Погорелиных) Татьяна Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Погорелиных) Татьяна Евсеева

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Место рождения

поч. Кабановский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1716 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Кабановский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Логинов Логин Петров

Отец ребёнка: Логинов Петр Елисеев

Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Логинов Петр Елисеев

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Логинов Петр Елисеев

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Федосья Петрова

Отец ребёнка: Логинов Петр Елисеев

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Логинов Никита Петров

Отец ребёнка: Логинов Петр Елисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Петр Елисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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