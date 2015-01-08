(Якимова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Якимова) Екатерина

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Место рождения

Забайкалье

Дата рождения

1932

Дата смерти

08.01.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

1951 г.р.
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Забайкалье
Бракосочетание
1950

Муж: Якимов Константин Антонович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Якимов николай Константинович

Отец ребёнка: Якимов Константин Антонович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Якимов Петр Константинович

Отец ребёнка: Якимов Константин Антонович

п.Октябрьский Куйбышевского района Новосибирской обл
Рождение ребёнка
03.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимов Константин Антонович

Россия Новосибирская область Куйбышевский район п.Октябрьский
Смерть
08.01.2015
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