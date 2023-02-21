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Манаков Дмитрий Андреевич

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Место рождения

Искитим Новосибирской обл.Россия

Дата рождения

28.10.1924

Дата смерти

23.03.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1898 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1924

Отец: не указан

Мать: Манакова Мария Дмитриевна

Искитим Новосибирской обл.Россия
Рождение ребёнка
10.11.1961

Сын: Зуев Валерий

Мать ребёнка: Манакова Мария Александровна

Новосибирск, Россия
Бракосочетание
24.08.1962

Жена: Манакова Мария Александровна

Новосибирск
Рождение ребёнка
10.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манакова Мария Александровна

Новосибирск, Россия
Смерть
23.03.1989
Похороны
Неизвестно
Клещиха Новосибирск
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