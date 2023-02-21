Манаков Дмитрий Андреевич
Место рожденияИскитим Новосибирской обл.Россия
Дата рождения28.10.1924
Дата смерти23.03.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1924
Отец: не указан
Искитим Новосибирской обл.Россия
Рождение ребёнка
10.11.1961
Сын: Зуев Валерий
Мать ребёнка: Манакова Мария Александровна
Новосибирск, Россия
Бракосочетание
24.08.1962
Новосибирск
Рождение ребёнка
10.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манакова Мария Александровна
Новосибирск, Россия
Смерть
23.03.1989
Похороны
Неизвестно
Клещиха Новосибирск