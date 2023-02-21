Гаймин Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаймин Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаймин Владимир
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаймин Геннадий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаймин Юрий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаймин Виталий
Мать ребёнка: ?