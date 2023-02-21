Гаймин Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаймин Антон

Гаймин Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаймин Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаймин Владимир

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаймин Геннадий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаймин Юрий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаймин Виталий

Мать ребёнка: ?

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