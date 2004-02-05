Куйвашев Юрий Александрович
Место рожденияТюменская обл., Ханты-Мансийский окр.
Дата рождения16.07.1928
Дата смерти05.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Немудрова (Немудрова) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
10.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Немудрова (Немудрова) Вера Николаевна
Смерть
05.02.2004
Похороны
Неизвестно
Городское кладбище