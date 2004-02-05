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Куйвашев Юрий Александрович

Место рождения

Тюменская обл., Ханты-Мансийский окр.

Дата рождения

16.07.1928

Дата смерти

05.02.2004

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1928

Отец: Куйвашев Александр Иванович

Мать: Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немудрова (Немудрова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
31.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немудрова (Немудрова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
10.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немудрова (Немудрова) Вера Николаевна

Смерть
05.02.2004
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Городское кладбище

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