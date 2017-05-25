Чернятьев Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1946
Дата смерти25.05.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1974
Сын: Чернятьев Денис Николаевич
Мать ребёнка: Чернятьева Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1978
Сын: Чернятьев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Чернятьева Светлана Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.2017