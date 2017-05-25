Чернятьев Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернятьев Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1946

Дата смерти

25.05.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1974

Сын: Чернятьев Денис Николаевич

Мать ребёнка: Чернятьева Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1978

Сын: Чернятьев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Чернятьева Светлана Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернятьева Светлана Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карамышева Лилия Александровна

Смерть
25.05.2017
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