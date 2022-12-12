Рябинин Николай Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинин Николай Леонидович

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Место рождения

Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

31.07.1919

Дата смерти

09.03.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1919
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1933 по 1944
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1944 по 1945
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1946 по 1956
г. Львов, Украинская ССР
Место жительства
С 1956 по 1992
г. Харьков, Украинская ССР
Смерть
09.03.1992
г. Харьков, Украинская ССР
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