Рябинин Николай Леонидович
Место рождения
Дата рождения31.07.1919
Дата смерти09.03.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1919
Место жительства
С 1933 по 1944
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1944 по 1945
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1946 по 1956
г. Львов, Украинская ССР
Место жительства
С 1956 по 1992
г. Харьков, Украинская ССР
Смерть
09.03.1992
г. Харьков, Украинская ССР