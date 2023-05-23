Глушков Наум Андреевич
Место рождениядеревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: не указана
деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно