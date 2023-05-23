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Глушков Наум Андреевич

Место рождения

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Глушков Андрей Панкратович

Мать: Глушкова Анисья Тимофеевна

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1840

Сын: Глушков Моисей Наумович

Мать ребёнка: не указана

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
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