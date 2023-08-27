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Пучина Домна Фомина
Пучина Домна Фомина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1857
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пучин Фома Никитин
1822 г.р.
Мать
Анна Кондратьева
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец:
Пучин Фома Никитин
Мать:
Анна Кондратьева
Смерть
Неизвестно
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