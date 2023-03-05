Авдеев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеев ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1905

Сын: Авдеев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Авдеев Григорий

Рождение ребёнка
30.09.1911

Сын: Федоров-Авдеев Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Авдеев Григорий

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Авдеев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Авдеев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Григорий

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