Панкратов Павел Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1959
ПолМужской
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1959
Отец: Понкратов Тимофей
Мать: Тая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкратова Алена Павлова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1985
Дочь: Панкратова Анна Павловна
Мать ребёнка: Сталирова Лолита Сталирова