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Панкратов Павел Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

aH
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1959

Отец: Понкратов Тимофей

Мать: Тая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Андрей Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкратова Алена Павлова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сталирова Лолита Сталирова

Рождение ребёнка
19.06.1985

Дочь: Панкратова Анна Павловна

Мать ребёнка: Сталирова Лолита Сталирова

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