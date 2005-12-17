(Лукьянова) Александра Георгиевна
Место рожденияБелебей
Дата рождения06.05.1919
Дата смерти17.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1919
Работа или профессия
Неизвестно
школьный учитель
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
13.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Zimmerhakl (Циммергакл) Виктор Алойсович
Рождение ребёнка
26.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Zimmerhakl (Циммергакл) Виктор Алойсович
Смерть
17.12.2005