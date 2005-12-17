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(Лукьянова) Александра Георгиевна

Место рождения

Белебей

Дата рождения

06.05.1919

Дата смерти

17.12.2005

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1919

Отец: Лукьянов Георгий Петрович

Мать: Лукьянова (Мартынова) Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
школьный учитель
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1939

Муж: Zimmerhakl (Циммергакл) Виктор Алойсович

Рождение ребёнка
13.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zimmerhakl (Циммергакл) Виктор Алойсович

Рождение ребёнка
26.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zimmerhakl (Циммергакл) Виктор Алойсович

Смерть
17.12.2005

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