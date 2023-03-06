Батарин Алексей Калинин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батаринов Калинник Фокин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Батарина Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батарин Филипп Алексеевич
Мать ребёнка: Батарина Мария Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно