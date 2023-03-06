Батарин Алексей Калинин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батарин Алексей Калинин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батаринов Калинник Фокин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батарин Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Батарина Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батарин Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Батарина Мария Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батарина Мария Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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