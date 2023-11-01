Ряжский Дмитрий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряжский Дмитрий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Ряжский Ефим Афанасьевич

Мать: Стефанида Кузьминична

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ряжский Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Мостьинская Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Ряжский Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Мостьинская Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ряжский Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Мостьинская Евдокия Ивановна

Смерть
1903
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