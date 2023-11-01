Ряжский Дмитрий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Ряжский Ефим Афанасьевич
Мать: Стефанида Кузьминична
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ряжский Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Мостьинская Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Мостьинская Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ряжский Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Мостьинская Евдокия Ивановна
Смерть
1903