Стефан Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Николаев

Стефан Николаев

Место рождения

село Фатьяново Ростовского уезда

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1730 г.р.

Мать

1732 г.р.

Жена

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Николай Петров

Мать: Татьяна Иванова

Стефан Николаевич (1765 — ?) Родился семье священника села Фатьянова Ростовского уезда1 Николая Петровича. Обучался Ростовском церковном училище. За неявку его к назначенному по разбору 1784 года мест... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иоаннова

Образование
По 1784
Обучался в Ростовском церковном училище
Работа или профессия
05.01.1789
назначен в то же село, и рукоположен во диакона
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.