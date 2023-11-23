Стефан Николаев
Место рождениясело Фатьяново Ростовского уезда
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Николай Петров
Мать: Татьяна Иванова
Стефан Николаевич (1765 — ?) Родился семье священника села Фатьянова Ростовского уезда1 Николая Петровича. Обучался Ростовском церковном училище. За неявку его к назначенному по разбору 1784 года мест... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иоаннова
Образование
По 1784
Обучался в Ростовском церковном училище
Работа или профессия
05.01.1789
назначен в то же село, и рукоположен во диакона
Смерть
Неизвестно