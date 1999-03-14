Еровенкова (Киселева) Пелагея Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1933
Дата смерти14.03.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1952
Сын: Еровенков Виктор Иванович
Отец ребёнка: Еровенков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
16.07.1956
Дочь: Демидова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Еровенков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
27.06.1958
Дочь: Кондрашина Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Еровенков Иван Ефимович
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
09.04.1960
Дочь: Митина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Еровенков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
29.03.1962
Сын: Еровенков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Еровенков Иван Ефимович
Смерть
14.03.1999