Еровенкова (Киселева) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еровенкова (Киселева) Пелагея Дмитриевна

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Место рождения

Турейка, Троснянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

11.09.1933

Дата смерти

14.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Турейка, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.01.1952

Сын: Еровенков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Еровенков Иван Ефимович

Турейка, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
16.07.1956

Дочь: Демидова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Еровенков Иван Ефимович

Турейка, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
27.06.1958

Дочь: Кондрашина Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Еровенков Иван Ефимович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
09.04.1960

Дочь: Митина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Еровенков Иван Ефимович

Турейка, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
29.03.1962

Сын: Еровенков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Еровенков Иван Ефимович

Турейка, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
14.03.1999
Турейка, Троснянский муниципальный район, Орловская область
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