(Григорченко) Гликерия Иоаннова
Место рождения
Дата рождения25.12.1910 ст.
Дата смерти23.12.1911 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1910 ст.
Крещение
26.12.1910 ст.
(fs) восприемники: деревни Зырянской Иаков Иларионов Петроченков и крестьянская девица Евдокия Иоаннова Григорченко
Смерть
23.12.1911 ст.
(fs) крестьянина деревни Зырянки Иоанна Иосифова Григорченкова, от родимчика
Похороны
24.12.1911 ст.
на городском кладбище