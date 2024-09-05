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(Григорченко) Гликерия Иоаннова

Место рождения

Зырянка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

25.12.1910 ст.

Дата смерти

23.12.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1910 ст.

Отец: Григорченко Иоанн Иосифов

Мать: Григорченко Василиса Петрова

Зырянка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Крещение
26.12.1910 ст.
Ишим, город Ишим, Тюменская область
(fs) восприемники: деревни Зырянской Иаков Иларионов Петроченков и крестьянская девица Евдокия Иоаннова Григорченко
Смерть
23.12.1911 ст.
Зырянка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
(fs) крестьянина деревни Зырянки Иоанна Иосифова Григорченкова, от родимчика
Похороны
24.12.1911 ст.
Ишим, город Ишим, Тюменская область
на городском кладбище

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