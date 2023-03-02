Ирина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ульяна Савельева
Отец ребёнка: Схоменко Савелий Игнатов
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Схоменко Савелий Игнатов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Схоменко Николай Савельев
Отец ребёнка: Схоменко Савелий Игнатов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно