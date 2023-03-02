Ирина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Павлова

Ирина Павлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ульяна Савельева

Отец ребёнка: Схоменко Савелий Игнатов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Схоменко Иван Савельев

Отец ребёнка: Схоменко Савелий Игнатов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Схоменко Николай Савельев

Отец ребёнка: Схоменко Савелий Игнатов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Схоменко Савелий Игнатов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close