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Ширшова Марфа Исаева

Место рождения

Власовка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Власовка, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Ширшов Никифор Иванов

Отец ребёнка: Ширшов Иван второй Аверьянов

Маленовка, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Ширшов Борис Иванов

Отец ребёнка: Ширшов Иван второй Аверьянов

Маленовка, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Ширшов Иван Иванов

Отец ребёнка: Ширшов Иван второй Аверьянов

Маленовка, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Ширшова Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Ширшов Иван второй Аверьянов

Маленовка, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшов Иван второй Аверьянов

Смерть
Неизвестно
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