Ширшова Марфа Исаева
Место рождения
Дата рождения1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Рождение ребёнка
1788 ст.
Отец ребёнка: Ширшов Иван второй Аверьянов
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Ширшов Борис Иванов
Отец ребёнка: Ширшов Иван второй Аверьянов
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Ширшов Иван Иванов
Отец ребёнка: Ширшов Иван второй Аверьянов
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Ширшова Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Ширшов Иван второй Аверьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно