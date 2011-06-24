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Борухсон Семен Александрович
Борухсон Семен Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.2011
Пол
Мужской
Отец
Борухсон Александр Николаевич
1977 г.р.
Мать
Борухсон (Прокопьева) Светлана Анатольевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.2011
Отец:
Борухсон Александр Николаевич
Мать:
Борухсон Светлана Анатольевна
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