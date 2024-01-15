Щербаков Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1877
Дочь: Романова Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Щербакова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Щербакова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Щербаков Константин Семенович
Мать ребёнка: Щербакова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Лидия Семеновна
Мать ребёнка: Щербакова Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно