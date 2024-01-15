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Щербаков Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1877

Дочь: Романова Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Щербакова Александра Михайловна

Крутогорово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Щербакова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Щербаков Константин Семенович

Мать ребёнка: Щербакова Александра Михайловна

Крутогорово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Лидия Семеновна

Мать ребёнка: Щербакова Александра Михайловна

Крутогорово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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