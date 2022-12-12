Козлова (Ломоткина) Мария Ивановна (бабушка)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.09.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1903
Сын: Ломоткин Трофим Кириллович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1905
Сын: Ломоткин Фёдор Кириллович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1912
Дочь: Микуленко Полина Петровна
Отец ребёнка: Козлов Пётр Прохорович (дедушка)
п. Успенский, Каинский уезд, Омская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1918
Отец ребёнка: Козлов Пётр Прохорович (дедушка)
п. Успенский Каинского уезда Омской губернии
Рождение ребёнка
20.01.1920
Сын: Козлов Иван Петрович
Отец ребёнка: Козлов Пётр Прохорович (дедушка)
п. Успенский, Убинский р-н, Новосибирская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.1960
Боготол, город Боготол, Красноярский край