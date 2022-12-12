Козлова (Ломоткина) Мария Ивановна (бабушка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Ломоткина) Мария Ивановна (бабушка)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1903

Сын: Ломоткин Трофим Кириллович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Старая Болобовщина, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1905

Сын: Ломоткин Фёдор Кириллович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Старая Болобовщина, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1912

Дочь: Микуленко Полина Петровна

Отец ребёнка: Козлов Пётр Прохорович (дедушка)

п. Успенский, Каинский уезд, Омская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1918

Сын: Козлов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Козлов Пётр Прохорович (дедушка)

п. Успенский Каинского уезда Омской губернии
Рождение ребёнка
20.01.1920

Сын: Козлов Иван Петрович

Отец ребёнка: Козлов Пётр Прохорович (дедушка)

п. Успенский, Убинский р-н, Новосибирская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Пётр Прохорович (дедушка)

Смерть
16.09.1960
Боготол, город Боготол, Красноярский край
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