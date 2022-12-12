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Григорий Никитин

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Место рождения

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Никита Иванов

Мать: Анна Семёнова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Сидор Григорьев

Мать ребёнка: Агафья Алексеева

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Фадей Григорьев

Мать ребёнка: Агафья Алексеева

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Агафья Алексеева

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.11.1839 ст.

Сын: Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Агафья Алексеева

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Алексеева

Смерть
Неизвестно
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