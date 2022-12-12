Григорий Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Никита Иванов
Мать: Анна Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Сидор Григорьев
Мать ребёнка: Агафья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Фадей Григорьев
Мать ребёнка: Агафья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Агафья Алексеева
Рождение ребёнка
08.11.1839 ст.
Сын: Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Агафья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Алексеева
Смерть
Неизвестно