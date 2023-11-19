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Еремеева Мария Яковлевна

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник
03.01.1917 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.01.1917 Апухлицы Анна Егоровна Еремеева Апухлицы отец крестьянин Егор Яковлевич Еремеев Апухлицы мать крестьянская же... Показать все
Смерть
Неизвестно

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