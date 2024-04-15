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Сметанина Зоя Поликарповна

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Место рождения

Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

26.12.1922

Дата смерти

02.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1922

Отец: Сметанин Поликарп Иванович

Мать: Сметанина Варвара Пименовна

Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Образование
01.09.1932
Александровское, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Александровская начальная средняя школа 7 классов
Образование
01.09.1939
Киров, город Киров, Кировская область
Кировская фармацевтическая школа
Призыв на военную службу
26.08.1941
Санчурск, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Санчурский РВК
Получение воинского звания/чина
13.02.1943
Младший лейтенант мед службы приказ №0136
Военная награда
16.04.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Вступление в партию
?.04.1943
Принята в партию первичной организацией при сан роте 1233 стрелкового полка
Получение воинского звания/чина
31.07.1944
Лейтенант мед службы Приказ №0339 5 Армия
Военная награда
14.08.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
19.11.1944
Медаль «За оборону Москвы»
Демобилизация
12.12.1944
Рождение ребёнка
14.05.1945

Дочь: Усанова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Тарасов Владимир Семенович

Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.05.1945

Муж: Тарасов Владимир Семенович

Молосники, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Образование
01.09.1946
Курск, город Курск, Курская область
Курская фармацевтическая школа
Работа или профессия
20.11.1947
Торфяной, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Аптека 101 Оричевского Торфопредприятия
Развод
До 12.03.1954

Муж: Тарасов Владимир Семенович

Место жительства
Около 1981
ВНИИСС, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
02.07.1982
Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
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