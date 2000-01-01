Иванова (Силина) Елена Николаевна
Место рожденияАлтайский край, Кытманский р-он, село Октябрьское
Дата рождения15.03.1960
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1960
Алтайский край, Кытманский р-он, село Октябрьское
Рождение ребёнка
15.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Валерий Иванович
Амурская область, Магдагачинский р-он, пос. Магдагачи
Рождение ребёнка
20.01.1986
Отец ребёнка: Иванов Валерий Иванович
Хабаровский край, Еврейская Автономная область, город Облучье