Иванова (Силина) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Силина) Елена Николаевна

Иванова (Силина) Елена Николаевна

avatar

Место рождения

Алтайский край, Кытманский р-он, село Октябрьское

Дата рождения

15.03.1960

Пол

Женский

Отец

Мать

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1960

Отец: Силин Николай Евгеньевич

Мать: Силина Параскева Яковлевна

Алтайский край, Кытманский р-он, село Октябрьское
Рождение ребёнка
15.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Валерий Иванович

Амурская область, Магдагачинский р-он, пос. Магдагачи
Рождение ребёнка
20.01.1986

Сын: Иванов Иван Валерьевич

Отец ребёнка: Иванов Валерий Иванович

Хабаровский край, Еврейская Автономная область, город Облучье
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close