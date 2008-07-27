Власов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1918
Дата смерти27.07.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918
Место жительства
С 1934 по 1938
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1941 по 2008
Смерть
27.07.2008