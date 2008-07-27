Власов Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Павел Васильевич

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Место рождения

Терса, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

15.01.1918

Дата смерти

27.07.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Терса, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1918
Терса, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1934 по 1938
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1941 по 2008
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.07.2008
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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